Notte Blu 2019 a Tirrenia

E' iniziato il conto alla rovescia con l'appuntamento della Notte Blu di Tirrenia, evento Confcommercio Provincia di Pisa con la compartecipazione di Comune e Camera di Commercio, più il prezioso contributo dei commercianti. Sabato 20 luglio la festa sarà ricca come mai prima d'ora, tra spettacoli di danza, artisti di strada, mercatini artigianali e dimostrazioni varie. Un susseguirsi di attrazioni pronte a stupire grandi e piccini, in un contesto di negozi aperti e ristoranti pronti ad accogliere i clienti.

Un'anteprima ci sarà già a partire dalle 17, con il tradizionale mercatino artigianale in piazza Belvedere, mentre l'intrattenimento per bambini comincerà alle 17.30 all'ingresso del Luna Park, con il Clown Fagiolino, il truccabimbi, lo zucchero filato e biglietti omaggio per il Luna Park. Taglio del nastro con le autorità e aperitivo augurale alle 19 in piazza Belvedere, presso lo showroom Relù, mentre per gli amanti della auto attenzione all'esposizione della Scotti Audi.

Alle 19 partolo le due originali street band della serata: Sbanda 78, con il repertorio che spazia tra Funky, Jazz, Rock, Latin e classici della 'musica leggera' italiana con coreografie in formazione, e La Montesina, con le inconfondibili majorettes e la parte musicale diretta dal Maestro Giacomo Montanelli, con strumenti folkloristici ispirati alla tradizione.

Alle 21 occhi al cielo e sguardi puntati sui tessuti aerei delle esibizioni delle spettacolari 'Donne Circensi' by scuolaSolidago Fitness con le maschere della donna forzuta, la zingara, il burattinaio e la marionetta, la domatrice, la donna rettile e le gemelle siamesi. In contemporanea lo sport in piazza dei Fiori con le palestre New Continental Fitness ed Egò, impegnate in dimostrazioni di Zumba, Reggaeton e Calisthenics.

Dalle 22 si balla con musica Anni '70 e '80, dalla disco al rock, dalla new wave ai tormentoni, attirati sotto il palco centrale in piazza Belvedere con Radio Mitology e il Dj Enrico Tagliaferri. Sul Viale del Tirreno, da Bollicine, il concerto della cover di Vasco Rossi 'Il resto della Ciurma', una conferma del successo degli anni passati.

