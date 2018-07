Notte Blu a Tirrenia

Anche quest'anno, il 21 luglio, torna a Tirrenia l'appuntamento nato da un'intuizione dei commercianti ed organizzato da Confcommercio Pisa, con la compartecipazione della Camera di Commercio di Pisa e il contributo del Banco BPM, oltre a tutti gli sponsor.

Per questa edizione tanti gli spettacoli in programma: a far ballare grandi e piccini saranno il dj Steve Martin, in Piazza Belvedere, con musica che spazierà dall'house alla tecno anni '70 e '80; i dj di Rememories, in via Dei Fiori, con le melodie degli anni '90. E ancora Il Resto della Ciurma, cover di Vasco Rossi e al Tirrenia Doc Caffè la cantante Silvia Spagnoli.

Per questo sesto appuntamento tinto di blu si esibiranno i ballerini della Jazz Road, che partiranno da Largo Riviera, con coreografie al ritmo di swing; la New Continental Fitness in Piazza Belvedere; la scuola Danza con Me, protagonista di uno spettacolo di danza aerea, contemporanea, hip hop e fusion.

Non mancheranno truccabimbi, laboratori, animazione a cura di Fagiolino, il 'clown più pazzo di tutti'. Da non perdere, in via Belvedere, il mercatino artigianale. In via dei Fiori, per gli amanti dei motori, l'espozione di Auto Eschini.