Festeggiare l'arrivo dell'estate con una festa all'insegna del divertimento, dello shopping, della musica e del buon cibo. E' tutto pronto per la prima edizione della Notte d'Era Pontedera Fantasy. Comune di Pontedera, Confcommercio Provincia di Pisa e Confesercenti Toscana Nord presentano ufficialmente l'evento che il prossimo sabato 29 giugno invaderà le strade e le piazze con un carico di allegria e sano divertimento. Le premesse per trascorrere una bella e piacevole serata in compagnia ci sono tutte: negozi aperti con allestimenti a tema fantasy, Cosplay e figuranti, 23 i punti musicali dislocati in città, intrattenimento nei locali e cene all'aperto, mercatini e laboratori vari.

Eventi musicali sono in programma in via Palestro, viale Italia, piazza Gronchi, piazza Curtatone, via della Misericordia, via XX settembre, via Vittorio Veneto, piazza Trieste, via Verdi, via Principe Amedeo, Corsi Matteotti. Non mancheranno cover di gruppi di successo: in piazza Cavour, alle 21 con i Red Hot Chili Peppers Tribute, atmosfera Heavy Metal in via Rossini dalle 19, mentre saranno i suoni dal sud a riscaldare via Verdi.

Fantasy ovunque; dalle 18 con la festa di Harry Potter in via Saffi, figuranti in via Palestro, spettacolo di Iron Man e Spiderman in piazza Duomo dalle 21,30, Batman in città in via Montanara dalle 20, festa della Transilvania in via Fiorentina dalle 19, festa dei pirati in via Roma I tratto dalle 17, Miss Cappellaio Matto in via Gotti dalle 21, mentre a partire dalle 18 piazza Cavour ospiterà il musical Pinocchio e dintorni.

Immancabile lo spazio di divertimento per i più piccoli: in via Lotti, a partire dalle 18 con i laboratori creativi, magia e truccabimbi in via Guerrazzi, laboratorio di pittura fantasy in via Montanara. Particolarmente densi gli spettacoli in via Roma I tratto, all'insegna dei pirati e della musica blues, e in piazza Martiri della Libertà, con musica e spettacoli a partire dalle 17 e il mercatino Fantasy per l'intera giornata, mentre dalle 18 è in programma il mercatino artigianale in via Primo Maggio.

Navetta gratuita da piazza del mercato fino al termine della festa, prevista per le 2 di notte.

Main sponsor: Publidea. L'evento è in compartecipazione con la Camera di Commercio di Pisa/Terre di Pisa.