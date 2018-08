'Una notte di piacere' a Casciana Terme

Sabato 1 settembre a Casciana Terme sarà una serata in cui farsi travolgere dal vortice di prelibatezze, musica, divertimento e mille altre sorprese, per immergersi in un'esperienza di gusto e svago.

Cibo, benessere e stupore saranno garantiti alla ottava edizione di 'Una notte di piacere. Casciana accende i vostri sensi', manifestazione organizzata e autofinanziata dal Comitato cascianese dei commercianti, con il contributo e il patrocinio di Confcommercio Provincia di Pisa, Comune di Casciana Terme Lari e la collaborazione della ProLoco.

Torna la notte che accende i sensi, la notte della luce magica, la notte della musica e dei balli, la notte del buon cibo e degli spettacoli ad ogni angolo, grazie ad un programma articolato e suggestivo che animerà le vie del centro di Casciana.

Si comincia alle 19, con l'apertura dei punti ristoro in Largo Mazzini, via XX Settembre, via Cavour, piazza Garibaldi, via della Sorgente: dalla pizza al tartufo delle colline sanminiatesi, dai bomboloni alla grigliata, dal fritto di pesce alla birra artigianale, dalla zuppa toscana alla trippa!

A seguire, una esplosione di spettacoli: dalle ore 21,30 Live Music e lo spettacolo della Scuola di Danza Fidanzi, Discodera Project in Piazza Minati e Laboratorio delle Bolle Giganti in Piazza Garibaldi, dalle 22 alle 23 sempre in Piazza Garibaldi lo spettacolo Capsule Corp Cartoon Cover Band e il gran finale a mezzanotte con il cielo che si riempirà di colore, magia e suggestione.

A completare l'offerta, lungo il percorso cittadino, ci saranno un mercatino di arte e mestieri e una mostra fotografica del FotoClub ScattoMatto.

La serata sarà anche un'occasione di benessere salutare, relax e godimento, grazie alla presenza di un punto dimostrativo dei trattamenti estetici e curativi delle Terme all'interno del giardino di Villa Borri.