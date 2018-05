La rete museale della Valdera partecipa alla 'Notte ai Musei 2018'

Un ricco programma per la Notte dei Musei 2018 che quest’anno si celebra in tutta Europa a cui partecipa anche la Valdera.

Programma delle aperture:

- Museo della storia antica del comune di Bientina Vittorio Bernardi - Ex oratorio di S.Girolamo.

Il museo sarà aperto a tutta la cittadinanza per visitare il museo e sarà lasciato un piccolo omaggio dalle ore 21 alle ore 23. Per info: 3488938337; mariottorum@yahoo.it.

- Musei di Villa Baciocchi - Museo zoologico e Centro di documentazione archeologica della Valdera.

Durante la serata, dalle ore 20 alle ore 00.00, ci sarà l'inaugurazione della mostra 'Equilibri in Natura' con brindisi e laboratori per bambini. Per info: 0587607035; rerumnatura@alice.it.

- Museo della civiltà contadina di Montefoscoli del comune di Palaia.

Sarà possibile visitare il museo dalle ore 21.30 alle ore 23.30. Per info: 320.0291217; comitatopromozionemontefoscoli@gmail.com.

- Centrum Sete Sóis Sete Luas di Pontedera.

Oltre all'apertura straordinaria, dalle ore 21 alle ore 23, ci sarà una degustazione di prodotti del Mediterraneo. Per info: 3460961423; info@7sois.org.

- Museo Giorgio Kienerk di Fauglia

Il museo sarà aperto dalle ore 21 alle ore 23. Per info: 3939192182; segreteria@microstoria.it.