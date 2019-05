San Miniato: sabato 8 giugno torna la Notte Nera

Torna la Notte Nera di San Miniato. Sabato 8 giugno, alle prime luci del tramonto, l'antico borgo si animerà all'insegna della bellezza, della musica e del buon cibo, con il tartufo nero grande protagonista. Giunta alla sua ottava edizione, organizzata da Confcommercio Pisa in collaborazione con il comune di San Miniato e la San Miniato Promozione e la compartecipazione della Camera di Commercio di Pisa, la Notte Nera è un evento unico nel suo genere, capace di coniugare eccellenze enogastronomiche e spettacoli di ogni tipo, forte di un successo crescente edizione dopo edizione.

Il programma del 2019 si conferma ambizioso con concerti, spettacoli itineranti, showcooking ed esibizioni di ogni tipo che si svolgeranno in strade, piazze e vicoli della città. Accedere alla festa non costerà nulla. Infatti, la navetta sarà gratuita dalle 18.30 fino alle 20. Dopo, il costo della navetta sarà interamente rimborsato per coloro che sceglieranno di cenare in uno dei ristoranti del centro presentando il biglietto presso uno dei locali che hanno aderito all'iniziativa. "Negli anni - spiega il sindaco sindaco di San Miniato, Vittorio Gabbanini - la manifestazione è cresciuta non soltanto per presenze, ma anche in termini qualità, grazie a quello che siamo riusciti a mettere in campo come amministrazione comunale insieme a Confcommercio, ai commercianti e a tutti coloro che ci hanno messo la faccia. Per l'occasione, terremo aperti in notturna dalle 21 alle 23, la Rocca di San Miniato, il Museo della Memoria, l'oratorio del Loretino e il Palazzo Comunale".

Il programma della serata

A dare il via alla serata, alle 19, sotto i Loggiati di San Domenico, l'aperitivo dell'associazione dei Vignaioli di San Miniato e Tartufai delle Colline Sanminiatesi, lo showcooking con Fabrizio Marino e musica dal vivo con i Maggese-Jazz Quartet. Via IV Novembre sarà inizialmente invasa dai prestigiatori di Magia & Spettacolo, e dalle note della Violino Street Live, mentre in piazza del Popolo gli occhi e i cuori saranno attratti e puntati prima sulla vertiginosa performance della Danza Aerea.

A seguire, intorno alle 22.30, il concerto del gruppo hard-folk I Matti delle Giuncaie, realizzato con il sostegno dell'azienda locale La Patrie Srl. Piazza del Seminario, animata dal variegato mercatino delle Arti & dei Mestieri, farà da quinta per lo spettacolo del Fuoco di Giada, e degli abilissimi giocolieri, ingaggiati per l'occasione. In via Conti, all'altezza della Macelleria Falaschi, il concerto live dei Sir Randha, mentre in piazza Mazzini si salterà con la Live Rock Band. Immancabili gli spettacoli itineranti, che attraverseranno il centro in lungo e largo, grazie alle 'scorribande' della Compagnia Street Dance e della Girlesque Street Band, prima ed unica street band interamente al femminile.