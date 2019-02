'Notte Rossa' dei circoli Arci: tanti eventi in Valdera e Zona del Cuoio

L'Arci celebra se stessa il prossimo 23 febbraio con la terza edizione della 'Notte Rossa', giornata per celebrare la decisione di circoli, Case del Popolo, ritrovi del dopolavoro e Società di Mutuo Soccorso di dare vita 61 anni alla storica associazione. In Toscana sono 170mila i soci Arci, per i quali si prospetta un ricco cartellone fra cene sociali, cinema, musica, feste del tesseramento, teatro e molto altro. Stamattina, 21 febbraio, Maria Chiara Panesi (presidente Arci Valdera) e Giuseppe Novino (vicepresidente Arci Valdarno Inferiore - Zona Cuoio) hanno presentato l'appuntamento nei locali dello storico Cineclub Agorà in via Valtriani.

Gli eventi nel Cuoio

Sono sei, in tutto, gli eventi previsti nei comuni del Comprensorio del Cuoio, a cominciare dalla festa dedicata ai bambini con spettacolo di burattini "Ernesto il papero maldestro" del Teatro delle Dodici Lune organizzato al circolo Angelica di San Romano dall'Associazione La Ruzzola, a Montopoli dalle 17,30. A seguire merenda con i dolci di Nonna Lucilla e animazione.

Sempre nel pomeriggio, al circolo Arci a San Miniato Basso (Casa Culturale) illuminato per l'occasione da giochi di luce rossi, dalle 18 si terrà la presentazione del libro “Le scuole d'arte del Che”; in tarda serata e per tutta la notte, per gli amanti delle ore piccole colazione "rossa" dalle 22 alle 5 con cappuccino e pasta (al costo di 1€). Nella frazione di Stibbio, a San Miniato, presso il circolo “G.Monti” alle 17 presentazione del libro “Ovunque sulla terra gli uomini” di Marco Marrucci, modera Massimo Frosini. Alle 18.45 aperitivo e buffet. La serata offre poi agli amanti della buona tavola tre buoni motivi per uscire: l'inaugurazione dei nuovi locali e del punto ristoro del circolo de La Catena, San Miniato, fungerà da scusa per una cena sociale.

A Montecalvoli alto invece, presso i locali del circolo ArciPicchia, dalle 20,30 cena a sorpresa e spettacolo musicale. Allo storico circolo Arci di San Romano Torre Giulia, poi, la sera si terrà “Polpetta Rossa”, cena "polpettosa" che vi caricherà di energia per il concerto dei Napraja, giovane gruppo di nostri conterranei dal sound ricercato, dal ritmo deciso e dallo stile scanzonato.

Gli eventi in Valdera

La Valdera come da tradizione spenderà la sua Notte Rossa sulle note di vari concerti ed eventi dedicati ai più giovani, senza dimenticare il cinema. Fra i protagonisti assoluti della giornata vi sarà sicuramente “Militant A”, frontman dello storico gruppo rap degli Assalti Frontali che presenterà il suo libro “Conquista il tuo quartiere e conquisterai il mondo – la mia vita con il Rap” al circolo Arci L'albero del pepe in via Bixio a Pontedera alle 18, per poi spostarsi al circolo Il Botteghino a La Rotta per un mega concerto in compagnia del Nano, organizzato in collaborazione con l'associazione La Rossa di Lari, anticipato da un ricco buffet a partire dalle ore 20.

Fra gli eventi prettamente pontederesi, poi, si annoverano la cena sociale in collaboratore con la squadra dei cacciatori al circolo del Romito (tutta a base di cinghiale, dall’antipasto al dessert!) e, dalle ore 22,30, la proiezione al circolo cinematografico Agorà di via Valtriani, de “L’inferno” leggendario film muto del 1911 di Francesco Bertolini, Giuseppe De Liguoro e Adolfo Padovan sonorizzato dal vivo per l'occasione da Elia Vitarelli e Matteo Dimeo. Poesia e musica caratterizzeranno poi la Notte Rossa allo storico circolo Ortaccio a Vicopisano, dove dalle 18 si terrà un reading dal titolo “Carte da decifrare”, con Maurizio Bigongiali e Alessandro Scarpellini; a seguire apericena (prenotazione 050799165) e Belle di mai in concerto. Tradizionalissima “Aperitombolarossa”, con apericena dalle 19,30 e tobola dalle 21,30, per il circolo Arci di Capannoli. Apericena e dj set “Disco dance anni 70/80”, invece, al circolo Le Vigne a Buti.

Una Notte Rossa fra spettacolo e attualità politica, invece, per i circoli di Ponsacco, che si divideranno fra un dibattito dal titolo “Quale futuro per l’Europa?” a partire dalle ore 18 con apericena annessa al circolo Rinascita ed un intero pomeriggio dedicato al teatro con “ViviTeatro in Festa” alla Galleria Aringhieri, con Sabatoraccontando e letture animate per bambni dai 4 ai 9 anni a cura di Elena Franconi, Fabio Fisoni e Maria Triggiano dalle 16,30 e presentazione del laboratorio “Osserva e immagina: laboratori artistici e creativi per bambini” con Sara Terzi e Alessio Doveri. Sempre alla Galleria, dalle 18,30 presentazione delle attività de La Stanza con Barbara Sarri, Irene Strati, Virginia Fontes e dalle 19,30 vino, stuzzicamenti e letture con Francesco Baldi, Elena Franconi e Maria Triggiano. Non saranno da meno Calcinaia e Fornacette con un doppio concerto: quello dei Kinnara alla Casa del Popolo nel capoluogo dalle 21,30, con spaghettata di fine serata, e la musica dal vivo di Luca Lanzi (Casa del Vento) e Fry Francesco Moneti (Modena City Ramblers al Circolo Operaio dalle 22.

Elenco eventi

Circolo Angelica e Associazione La Ruzzola

via Tosco-Romagnola Est 67 – San Romano (PI)

ore 17.30

festa con i bambini e spettacolo di burattini "Ernesto il papero maldestro" del Teatro delle dodici lune. A seguire merenda con i dolci di Nonna Lucilla e animazione

Circolo La Catena

p.za 2 Giugno - Catena/San Miniato (PI)

ore 20,30

Cena sociale e inaugurazione della nuova sala da pranzo

Circolo Arcipicchia

largo Tom Benetollo - Montecalvoli Alto (PI)

ore 20,30 cena a sorpresa e spettacolo musicale

Circolo San Miniato Basso

via Pizzigoni n° 2 - San Miniato Basso (PI)

ore 18.00 presentazione del libro Le scuole d' Arte del Che. Giochi di luci rosse che illuminano la facciata. Colazione "rossa" dalle 22 alle 5 con cappuccino e pasta (al costo di 1€)

Circolo Torregiulia

via Tosco Romagnola Est 116 - Montopoli Val d'Arno

ore 20

cena popolare Polpetta Rossa e a seguire concentro dei Napraja

Circolo G. Monti Stibbio

via San Bartolomeo 17 Stibbio - San Miniato (PI)

ore 17

presentazione del libro Ovunque sulla terra gli uomini di Marco Marrucci, modera Massimo Frosini. Alle 18.45 aperitivo e buffet

Circolo Arci L’Ortaccio

via Loris Baroni 14 – Vicopisano

Notte Rossa all'Ortaccio

ore 18.00 "Carte da decifrare"

(Reading musicale / poetico) con Maurizio Bigongiali e Alessandro Scarpellini

ore 20:30 apericena (prenotazione 050799165)

ore 21:30 Belle di mai in concerto (Alice Casarosa e Irene Rametta)

Casa del Popolo di Calcinaia

via Matteotti 3 – Calcinaia

ore 21:30

Concerto Unplugged dei KINNARA

Al termine della serata il Circolo offrirà una spaghettata ai partecipanti

Circolo Il Romito

via U. Dini 18 – Pontedera

Cena sociale in collaboratore con la squadra dei cacciatori del Romito… tutta a base di cinghiale, dall’antipasto al dessert!

Casa del Popolo di Capannoli

Via del Fontino 1 – Capannoli

“Aperitombolarossa”

Ore 19:30 Apericena

Ore 21:30 Tombola sociale

Circolo Cinematografico Agorà

via Valtriani 20 – Pontedera

ore 22:30

L’inferno. 1911, di Francesco Bertolini, Giuseppe De Liguoro e Adolfo Padovan

Sonorizzato dal vivo da Elia Vitarelli e Matteo Dimeo

Eventi promossi dal Circolo L'albero del Pepe, il Circolo Arci "Il Botteghino" e l'Associazione La Rossa:

ore 18.00

L'Albero del Pepe

via Nino Bixio 3 – Pontedera

Presentazione del libro “Conquista il tuo quartiere e conquisterai il mondo – la mia vita con il rap” di Militant A, frontman degli Assalti Frontali.

Arci il Botteghino

ore 20.00 Apericena/cena a buffet

ore 22.00 showcase di Militant A + Il Nano presso il circolo Arci il Botteghino - ingresso libero

Circolo Le Vigne

via Gramsci 69 – Buti

ore 20:30

apericena e a seguire Djset “Disco dance anni 70/80”

Circolo Rinascita Ponsacco

Via N. Sauro 34 – Ponsacco

ore 18:00

dibattito “Quale futuro per l’Europa?”. A seguire apericena

Associazione Viviteatro

via Venezia c/o Galleria Aringhieri – Ponsacco

ViviTeatro In Festa!

- ore 16:30 Sabatoraccontando

Letture animate per bambini dai 4 ai 9 anni

- ore 17:30 Presentazione del laboratorio Osserva e immagina: laboratori artistici e creativi per bambini dai 6 agli 11 anni

- ore 18:30 "Di tutto un po'"presentazione delle attività de La Stanza

- ore 19:30 Vino, stuzzicamenti e letture