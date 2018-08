La Notte di San Lorenzo nella Riserva di Montefalcone

In occasione della Notte di San Lorenzo, venerdì 10 agosto 2018, dalle ore 19 alle ore 22, la Riserva Naturale Statale di Montefalcone apre le porte ai visitatori per una serata all’insegna della biodiversità e del contatto con la natura. Una passeggiata crepusculare-notturna consentirà a tutti i partecipanti di scoprire alcune delle peculiarità naturalistiche dell’area, guidati dal personale specializzato della Riserva.

Sarà presentato inoltre il progetto life 'InNat', che prevede la scoperta, il monitoraggio e la segnalazione di alcuni tra gli insetti più importanti e a rischio della nostra fauna, come il cervo volante e il cerambicide della quercia, mediante la partecipazione attiva dei cittadini. La serata prevede infatti lo svolgimento di un transetto di monitoraggio che permetterà di approfondire la conoscenza dell’etologia e delle caratteristiche del Lucanus Cervus – cervo volante – il più grande coleottero europeo, minacciato in tutto il territorio delle Cerbaie e non solo, specie che necessita di protezione per la conservazione della biodiversità.

Il percorso prevede anche una cena conviviale al sacco, per concludere poi con l’osservazione delle stelle e l’ascolto dei rumori del bosco all’imbrunire. Il percorso è privo di difficoltà e adatto ad adulti e bambini, anche in passeggino. Materiale necessario: torcia, scarpe da escursionismo e un prodotto antizanzare.

Informazioni e prenotazioni (consigliate) ai seguenti contatti:

Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca

Viale G. Giusti, 65 – 55100 Lucca

Tel. 0583/955525

Email: 043594.001@ carabinieri.it