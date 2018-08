Alla ricerca delle stelle cadenti, immersi nella natura incontaminata e nei profumi del bosco.

Un’esperienza da non perdere è in programma per la serata del 9 agosto: torna per la quarta edizione 'La Foresta delle Stelle: la Notte di San Lorenzo lungo la Via Francigena', un’iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale di Castelfranco di Sotto e il Consorzio Forestale delle Cerbaie, in collaborazione e con il supporto della Regione Toscana e in collaborazione con l’associazione europea Via Francigena. Un percorso studiato per trascorrere la famosa notte di San Lorenzo attraversando lo storico cammino della Via Francigena, godersi il fresco abbraccio del verde in una serata d’estate, aspettando di cogliere un attimo spettacolare dello sciame stellare delle Persiadi.