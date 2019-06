Notti dell'Archeologia, alla scoperta del passato: gli appuntamenti a Pisa

Tornano per la diciannovesima edizione le Notti dell'Archeologia in Toscana, un traguardo importante per questa manifestazione con l'archeologia e un momento molto atteso da un vasto pubblico di appassionati e non solo. Dal 29 giugno al 4 agosto oltre 200 eventi dedicati si susseguiranno nei musei, aree e parchi archeologici della nostra regione grazie alle 105 adesioni raggiunte.

Il ricco programma delle Notti dell'archeologia, rivolto ad un pubblico di tutte le età, prevede aperture straordinarie serali e notturne, conferenze sui temi dell'archeologia, trekking urbano e nei siti archeologici, visite guidate per famiglie e adulti, laboratori didattici dedicati ai bambini dove potranno cimentarsi in attività manuali molto divertenti.

"Questa diciannovesima edizione ha come filo conduttore 'Arte e techne', un tema che valorizza le componenti estetiche ed artistiche delle collezioni e, in generale, del patrimonio culturale dalla preistoria ad oggi, con uno sguardo attento sia alle tecniche di realizzazione dei manufatti artistici che alla tecnologia disponibile dai tempi più remoti, in continua evoluzione", ha detto Monica Barni, vicepresidente regionale con delega alla Cultura. "Nell'anno delle Celebrazioni per il cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci il tema rafforza le vocazioni che sono state dell'opera leonardesca, continuatrice e promotrice di un connubio tra Arte e techne che dal più lontano passato giunge fino ad oggi".

"Anche per quest'anno - ha concluso Barni - le Notti dell'Archeologia intendono quindi promuovere le attività dei musei e far conoscere al maggior numero di persone la ricchezza del nostro patrimonio archeologico, connotato nel flusso dei millenni da un perenne connubio tra componenti estetiche e tecniche, e dallo scenario tecnologico di know-how di sfondo delle diverse civiltà, in un legame perenne tra origini e futuro".

Per quanto riguarda la provincia di Pisa tra gli eventi in programma, a Peccioli, al Museo Archeologico, venerdi 12 luglio visita guidata all'interno dell'area archeologica di Santa Mustiola, alla scoperta della storia di un piccolo colle rimasta sepolta per secoli. Nel percorso saranno visibili una cisterna romana di I secolo d.C., le tracce di un insediamento longobardo di confine e i resti di una chiesa medievale e del cimitero, che ha restituito ricchi corredi oggi restaurati ed esposti nel Museo Archeologico. Sarà possibile anche vedere gli archeologi impegnati nelle fasi di scavo nell'area della chiesa.

A Volterra, al Museo etrusco Guarnacci, sabato 20 luglio si svolgerà una visita guidata dal titolo 'Etruschi maestri della tecnica' a cura del direttore del museo.

E gli appuntamenti non finiscono qui...