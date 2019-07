'Notti di mezza estate': gli eventi

Saranno l’attore Paolo Conticini e lo storico Giordano Bruno Guerri sabato 13 luglio i primi a salire sul palco di 'Notti di mezza estate', la rassegna del Comune di Pisa che si svolgerà fino al 27 luglio in Largo Ciro Menotti. Poi sarà la volta, tra gli altri, del comico Paolo Migone (domenica 14), Antonio Salines (sabato 20), Alessandro Haber (lunedì 22), Paola Gassman e Ugo Pagliai (mercoledì 24), Gabriele Lavia (venerdì 26), Don Backy (sabato 27). Due serate, 'Genio di Lenorado' e 'Lo sbarco sulla luna' sono a cura della Scuola Normale Superiore. Il programma è inserito nel cartellone 'PisÆstate2019'. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

Sabato 13 luglio a partire dalle ore 21, il concerto di Giulio D’Agnello che suona 'Napoli parole e musica', a seguire (ore 22) il talk di Paolo Conticini che dialogherà con Giordano Bruno Guerri sulla figura di Gabriele D’Annunzio in occasione del 100° anniversario dell’impresa di Fiume. Giordano Bruno Guerri è presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, e autore di molti saggi sulla vita dello scrittore.

Il programma di 'Notti di mezza estate' (ingresso libero, ore 21.30) prevede domenica 14 lo spettacolo 'Paolo Migone show'; lunedì 15 il concerto della Filarmonica di Cascina; martedì 16 la Scuola Normale Superiore presenta 'Lo sbarco sulla luna', in occasione del 50° anniversario; mercoledì 17 'Arie e duetti dalla Tosca di Giacomo Puccini', con la partecipazione di Marina Gubareva nel ruolo di Tosca, Tiziano Barontini nel ruolo di Mario Cavaradossi e Pedro Carrillo nel ruolo del barone Vitellio Scarpia, maestro concertatore al pianoforte Massimo Morelli; giovedì 18 il concerto della Filarmonica di Calci; venerdì 19 la Scuola Normale Superiore presenta 'Il Genio di Leonardo', in occasione del 500° anniversario; sabato 20 Antonio Salines in 'Cattivi&Cattivissimi' nell’opera di Shakespeare; domenica 21 il concerto della Filarmonica di Peccioli; lunedì 22 Alessandro Haber in concerto 'da Bukowsky a Tenco'; martedì 23 Nico Gori Tentet in concerto; mercoledì 24 Paola Gassman e Ugo Pagliai in 'lectura Dantis'; giovedì 25 'Arie e duetti da La Boheme di Giacomo Puccini', con la partecipazione di Veronica Senserini nel ruolo di Mimì, Tiziano Barontini nel ruolo di Rodolfo, Antonella Biondo nel ruolo di Musetta, Francesco Solinas nel ruolo di Marcello, maestro concertatore al pianoforte Eugenio Milazzo; venerdì 26 Gabriele Lavia recita Giacomo Leopardi; sabato 27: Don Backy in concerto.