Nottoopink? live al Gipidue - Tribute dei Pink Floyd a Calambrone

Serata inserita nella rassegna estiva “Marenia 2019” dove i Not Too Pink? saranno in concerto al Gipidue di Calambrone (PI) con una selezione di brani che ripercorrono la carriera dei Giganti Inglesi Pink Floyd.

Programma:

Ore 20: Cena Servita + Concerto: €20,00 a persona

Ore 21:30: Solo Concerto + Bevuta: € 10,00 a persona



Info e prenotazioni: 050 37334 o info@gipiduepisa.it