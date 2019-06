Nps edizioni a 'Volterra mistery e fantasy'

Nps Edizioni, marchio editoriale dell’associazione viareggina Nati per scrivere, volto a valorizzare gli scrittori italiani, torna a Volterra Mistery & Fantasy, per partecipare alla nuova edizione della festa del fantastico che animerà le strade della cittadina toscana l’8 e il 9 giugno 2019.

In occasione di “Volterra Mistery & Fantasy”, NPS presenterà al pubblico le novità editoriali del 2019, attente come sempre al folclore e al territorio: “Quando Betta filava”, antologia di racconti fantastici di Alessio Del Debbio, ispirati a leggende e tradizioni popolari toscane, come la storia di Kinzica de’Sismondi, eroina pisana, o le leggende volterrane di Aradia e della strega dei rondinini; “Bestie d’Italia”, il primo volume di un progetto volto a riscoprire e valorizzare il folclore italiano, partendo proprio dalle creature fantastiche.

NPS Edizioni sarà presente a “Volterra Mistery & Fantasy”, allo stand 22, in Piazza dei Priori, con tutti i libri in catalogo: prodotti letterari curati e di qualità, sia nel testo che nell’aspetto grafico, con un’attenzione alla letteratura fantastica, per tutte le età, e all’ambientazione, intesa non come mero sfondo, ma come insieme di cultura, storia, arte, tradizioni e folklore, che rendono vivo e vitale un territorio. Alcuni autori dell’associazione si alterneranno allo stand per incontrare i lettori e firmare copie dei loro libri.

L’associazione culturale Nati per scrivere nasce nel 2016 a Viareggio, da un gruppo di appassionati lettori, decisi a promuovere la cultura del libro e a valorizzare gli scrittori emergenti, soprattutto locali. Organizza eventi e incontri letterari, reading e laboratori di scrittura. Nel 2018 ha lanciato il marchio editoriale NPS Edizioni, specializzato in storie fantasy, horror e mistery per tutte le età.