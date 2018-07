Nuovo corso per volontari della Croce Rossa a Uliveto Terme

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Sono aperte le Iscrizioni ad un corso Base per volontari di Croce Rossa Italiana al comitato di Uliveto Terme!

Il programma al corso si compone in una serie di lezioni consistenti in due incontri settimanali. Alla fine si terrà un esame finale.

Chi interessato contatti il seguente numero telefonico: 370 3070896.

La data di inizio corso è da definire, sarà a settembre.