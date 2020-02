Officina dell'arte - 'La terapia della fluid painting art'

Il 26 febbraio, il 4 marzo ed l'11 marzo 2020 il Cif di Calci, grazie al contributo del Cesvot, offre gratuitamente a tutti la possibilità di avvicinarsi alla fluid painting art.

I tre incontri si terranno presso l'Oratorio di Calci in Via Nocetti, 4 dalle ore 15:30 alle ore 18:00 e sono aperti anche a chi non ha nessuna esperienza di pittura.

Avere la possibilità di riportare la propria vita su una tela in maniera immediata e spontanea permette di mettere a fuoco in modo distaccato le situazioni problematiche della vita dando così l'opportunità di sviluppare nuove strategie di comportamento e di affermazione di sé stessi e della propria individualità.

L'arte fluida rappresenta uno strumento concreto importante nella relazione di aiuto.