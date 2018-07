Estate con le Officine Garibaldi: si chiude con Vecchioni in concerto

L’estate entra nel vivo e gli appuntamenti delle Officine Garibaldi raddoppiano. Proseguono le iniziative in città nello spazio di via Gioberti 39, con appuntamenti anche sul litorale inseriti nel calendario degli appuntamenti estivi di Marenia Non Solo Mare.

Si comincia l’8 luglio con NOT(T)E AL CINEMA, una serata dedicata alle musiche di Morricone, Rota ed altri celebri autori per condividere le suggestioni dei film che hanno fatto la storia del Cinema. Nella bella cornice delle antiche mura medievali su cui affaccia il cortile esterno delle Officine Garibaldi, coro, pianoforte e la fisarmonica di Massimo Signorini saranno guidati dal direttore Diego Terreni per una serata organizzata da Ludus Vocalis, Corale Polifonica Pisana e Voci di Santa Luce (ore21 ingresso libero).

Si prosegue il 10 luglio per un appuntamento con lo sguardo rivolto al cielo dedicato all’astronomia. L’Associazione Cascinese Astrofili propone la conferenza: 'Dalle Onde Gravitazionali al progetto A.M.I.C.A., i pericoli che vengono dal cielo: gli asteroidi'. A seguire osservazione ai telescopi per un viaggio fra i pianeti Venere, Giove, Saturno e Marte e l’orientamento notturno fra le Costellazioni estive (dalle ore 21 ingresso libero).

Il 12 luglio sarà protagonista la boxe con la presentazione del libro Mazzinghi. Un eroe del '900, scritto da Riccardo Minuti ed edito da Tagete Edizioni. Il libro racconta la storia del pugile pontederese più volte campione del mondo dei pesi Superwelter, Sandro Mazzinghi e la mitica vittoria di San Siro del 1968 contro il sudcoreano Kim Ki-soo, campione in carica che aveva strappato la cintura due anni prima a Nino Benvenuti, rivale storico di Mazzinghi.

Dal 17 luglio prenderanno il via gli appuntamenti sul litorale pisano curati dalle Officine e inseriti nel calendario di Marenia: nella cornice di piazza Belvedere a Tirrenia - e non solo - si susseguiranno numerosi ospiti per gli Incontri nel Salotto d’Europa XV Edizione, condotti dalla giornalista di Evolution Tv Manuela Arrighi (ore 21.30, ingresso libero). Proprio il 17 luglio sarà Gianluigi Paragone a presentare Noi No! Viaggio nell’Italia ribelle, in cui il giornalista racconta di un'Italia fatta di milioni di cittadini che scelgono di organizzarsi e alzare la voce per difendere ed esigere diritti semplicissimi: la casa, la salute, il lavoro, la tutela dei risparmi di una vita (Terrazza Belvedere, Tirrenia - ore 21.30).

Il 19 luglio sarà la volta de La luce dell’Impero, il nuovo romanzo dello scrittore Marco Buticchi che intreccia la storia di Massimiliano d’Asburgo ai cartelli della droga messicana in un’intricata trama fitta di rimandi storici, fatti lontani nel tempo e nello spazio che si collegano al presente attraverso un impercettibile filo conduttore (c/o Villaggio Boboba, via

Litoranea, 7 Marina di Pisa - ore 21.30).

Il 24 luglio sarà presente Giordano Bruno Guerri con Antistoria degli Italiani. Torna in una nuova edizione aggiornata, che arriva a raccontare gli esiti convulsi delle elezioni della primavera 2018, l’irriverente ricostruzione della storia d’Italia e dei personaggi che hanno contribuito a creare il “mito italico”: da Caracalla a Mussolini, da San Francesco a Mazzini, da Romolo a Beppe Grillo (Terrazza Belvedere, Tirrenia - ore 21.30).

Il 26 luglio nell’incontro Riflessioni tra criminologia, diritto ed esperienza sul campo, Alessandro Meluzzi presenta II se e il ma delle investigazioni, saggio scritto a quattro mani con Fabio Federici che mette a confronto il punto di vista del detective e quello dello psichiatra criminologo nel complesso e labirintico campo di indagine della lotta contro il crimine (Piazza Antonio Madonna c/o Eliopoli, Calambrone - ore 21.30).

Il 31 luglio per La storia d’Italia scritta con il sangue, Vincenzo Mastronardi presenta il Dizionario italiano del crimine. Celebri congiure e regicidi da Nerone all'Unità d’Italia, disastri come la frana del Vajont e l'incidente ferroviario di Viareggio, crimini politici, dall’assassinio di Matteotti a quello di Marco Biagi, sono solo alcuni dei personaggi e dei fatti che hanno sconvolto, nei secoli, il nostro Paese e che vengono raccolti nel libro (Terrazza Belvedere, Tirrenia - ore 21.30).

Il 2 agosto sarà protagonista degli Incontri nel Salotto d’Europa Giacomo Rizzolatti con il libro Sei tu il mio io. Conversazione sui neuroni specchio che dialogherà con gli altri ospiti Enrica Bonaccorti e Michele Cucuzza. Scoperti da Giacomo Rizzolatti e la sua équipe, i neuroni specchio sono i neuroni dell'imitazione, uno dei presupposti necessari perché si possa costituire una relazione umana. E' questa una delle scoperte più straordinarie degli ultimi decenni (Terrazza Belvedere, Tirrenia - ore 21.30).

Gli appuntamenti delle Officine Garibaldi nel cartellone di Marenia si concluderanno il 12 agosto alle 21.30 a Marina di Pisa con un evento imperdibile: il concerto gratuito del cantautore Roberto Vecchioni in Piazza Gorgona, una data organizzata da Officine con il prezioso contributo del Comune di Pisa de La vita che si ama tour.

Ben 45 anni di successi di uno dei padri storici della canzone d’autore per ripercorrere i ricordi e le speranze del poeta della musica italiana, in cui l’artista alternerà dialoghi e canzoni. Il filo conduttore dello spettacolo sarà costituito dai frammenti della memoria personale di Vecchioni racchiusi nelle canzoni, da quelle meno consuete come 'Stelle' e 'Figlio, figlio, figlio' a 'Sogna ragazzo sogna'.