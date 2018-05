'Olio e vino sulla tavola certosina'

Torna l’appuntamento in collaborazione con la Fattoria San Vito già sperimentato a novembre.

Una visita per famiglie alla Certosa di Calci, alla scoperta dei segreti dell’ex monastero e della nuova sala-quadreria del Priore, da poco inaugurata, arricchita dalla successiva visita della fattoria, vigneti e cantina con degustazione di vino per adulti e merenda con pane e olio per bambini.

Per la domenica è atteso il Granduca con la sua signora per fare visita alla nuova sala dell’appartamento del Priore: un bel salotto con quadri appesi alle pareti e una piccola cappella.

Al termine della visita i partecipanti si sposteranno nella vicina Fattoria San Vito per una merenda con degustazione.

Lo svolgimento dell’attività è garantita solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Sarà data conferma entro venerdì 1 giugno. Per info e prenotazione (obbligatoria): 3911300926; segreteria@didatticaincertosa.it oppure compilando il form sul sito.