On the mend - Irish folk e dintorni

Cena ore 20:30, concerto a seguire.



Gli On The Mend nascono nel 2007 per volontà di Daniele Pistocchi (chitarra e voce) e Valentina Cantini (violino, voce, flauto dolce e percussioni). I due musicisti lavorano insieme da molti anni, e la musica folk ha sempre fatto parte del loro mondo fin dagli esordi.

Nasce così, spontaneamente, un repertorio che partendo dall'irish folk classico e moderno inserisce la musica country & western e la canzone d'autore fino a formare un mondo sonoro particolare e affascinante; le influenze di Dubliners e Pogues, insieme alle classiche tunes strumentali, si fondono allo stile di Johnny Cash e Bob Dylan passando per Farbrizio DeAndrè, fino ad arrivare all’unico ed inimitabile “on the mend sound”.

Negli anni la band ha accumulato una vasta esperienza live in locali, feste di piazzi e festival dimostrando di poter gestire le situazioni più raccolte e palchi di grandi dimensioni.

Sia che vogliate ascoltare un concerto di musica acustica in un'atmosfera rilassata, sia che vogliate ballare tutta la sera gli On The Mend sono la scelta migliore.