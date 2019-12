'On The Road', concerto itinerante della Mabò Band

SABATO 8 DICEMBRE, piazza Vittorio Emanuele II – Corso Italia – Bogo Stretto

MABÒ BAND

'On The Road' è lo spettacolo di animazione che vanta oltre 2000 rappresentazioni. Con frac nero, bombetta, scarpe bianche e nere e bretelle la Mabò Band ha creato uno stile inimitabile. Improvvisazioni comico\musicali e movimento con la simpatia ed il senso dell’humor che ha sempre contraddistinto la Band, sempre elegante nelle proprie performance. Dai Festival Tedeschi al Giappone, dal Canada a New Orleans, dalla Russia alle grandi fiere internazionali di Berlino passando per le innumerevoli feste e festival di Teatro di Strada di tutto il mondo, la Mabò Band continua a portare la sua 'musica a contatto' con entusiasmo e passione.