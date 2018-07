'Onde d'arte' all'Alba Big Fish

Oltre a preparare cene sul mare accompagnate da musica live e spettacoli, al Big Fish chiunque può dilettarsi con ceramica, pittura e uncinetto.

Per tutto il mese di luglio non mancheranno le occasioni per mettere alla prova il proprio talento o passare un momento divertente diverso dal solito a contatto con la creatività.

Gli eventi potrebbero subire variazioni per fattori climatici o organizzativi. Per info e prenotazioni: 0503144656; 3403541897.

Programma

- 23 e 30 luglio dalle ore 17: laboratorio di uncinetto Crochet & Sea con Stefania Panelli

28 luglio

- 28 luglio, ore 17: laboratorio di ceramica raku con cerimonia del té con Enrico Messana e Daniela Colognori Associazione Culturale I Fossi Doppi; Ore 21: Duo Reminescence. Massimo Signorini fisarmonica e Marco Vanni Sax soprano