Gli 'One dimensional man' al Lumiere

Gli One Dimensional Man arrivano sul palco del Lumiere per presentare il loro ultimo album ,'You Don't Exist', nuovo 'romanzo' di rock violento e massimalista, senza alcun compromesso commerciale, che affronta le contraddizioni del presente con un sentimento di riscatto ed emancipazione che caratterizza da sempre la cifra narrativa di Pierpaolo Capovilla.

La guerra, l'individualismo, l'indifferenza, la disgregazione sociale, le ansie e le angosce d'oggigiorno rappresentano i temi ricorrenti di questo nuovo romanzo rock.