Sabato 12 gennaio ci sarà l'Open day 'I giardini delle mamme' per far conoscere questa nuova realtà.

Durante la mattina 'I giardini delle mamme'incontreranno le Associazioni e durante il pomeriggio tutte le famiglie che vogliono conoscere più da vicino il luogo e le attività che verranno organizzate.

Nella fascia oraria dalle h 15 alle h 19 saranno presenti i ragazzi del SISM (Segretariato Italiano Studenti in Medicina) con il loro progetto Ospedale dei Pupazzi e le letture animate delle Fiabe di Marianeve per il progetto “Il Sorriso di Marianeve" del GMA onlus-Gruppo Missioni Africa.

I Giardini delle mamme, definiti dagli organizzatori un 'Luogo di vita intorno al Neonato', sono stati ispirati dall’incontro di quattro diverse professionalità, il Dott. Massimo Soldateschi, pediatra di famiglia, l’ostetrica Vanna Bronzini, esperta in allattamento, l’Arch. Elisa Bifano, presente nel gruppo per il sostegno alla pari mamma-mamma e come architetto di interni funzionali allo sviluppo delle esigenze evolutive del bambino e la Dott. Laura Bartalena, medico pediatra Neonatologo.

Per attivare questo processo di sviluppo della salute verranno promosse, con ambulatori e corsi dedicati, fondamentali tematiche che una neo-famiglia si trova a vivere: il neonato nel primo mese di vita, l’Allattamento Materno Esclusivo, il Massaggio Neonatale, l’Accudimento Abilitativo (Giochi e Attrezzature), i progetti 'Nati per Leggere' e 'Nati per La Musica'.

Importanti argomenti saranno l’Alimentazione Complementare Responsiva, lo Sviluppo del Linguaggio, le Tecniche di Disostruzione e l’Allestimento degli Spazi di Vita a misura di Bambino.

