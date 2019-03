La community di imprenditori più importante del mondo arriva a Pisa! Siamo felici di annunciare la nascita di Startup Grind Pisa&Lucca, in partnership con Google for Startups.

Martedì 12 marzo 2019, a partire dalle 17:00, non perdere “Open Innovation: il Futuro è adesso”, evento di lancio del chapter che si terrà nell’Auditorium Incubatore del Polo Tecnologico di Navacchio (Pisa). Ospite Riccardo Bruschi, Ceo e Founder di TT Tecnosistemi (Prato), Rivenditore e System Integrator di Information & Communication Technology sul mercato dal 1984, tra i principali player italiani in grado di progettare, realizzare e fornire soluzioni in ambito IT.

L’azienda, vincitrice a febbraio del Premio Imprese x Innovazione (IxI) di Confindustria, che viene assegnato alle migliori dodici imprese italiane in grado di mantenere e accrescere il proprio vantaggio competitivo attraverso l’innovazione a 360 gradi, si è aggiudicata anche il prestigioso Premio Nazionale per l’Innovazione - “Premio dei Premi” 2018, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su mandato del Presidente della Repubblica.

L’appuntamento vedrà la partecipazione di A11-Venture (Lucca), che investe nel capitale di startup innovative in fase Seed, principalmente nei settori della robotica, automazione, meccatronica, cleantech, web e IT. E, ancora, di Alberto Ratti, Co-founder e Managing Partner BIBA Venture Partners, azienda di consulenza strategica con HQ a Barcellona e uffici a Milano e Lisbona, Massimiliano Bartolozzi, CIO di Lucart (Lucca), azienda di spicco a livello europeo nella produzione di carta per uso domestico e professionale, e Alfonso Santitoro, giovanissimo esperto di Digital Marketing e di Ico, ideatore del format Startup24, primo evento in Italia in stile americano dedicato agli aspiranti startupper. Per info: https://www.startupgrind.com/pisa/