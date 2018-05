Sono già oltre 700 gli studi di architettura di 82 province italiane che il 18 e il 19 maggio prossimi apriranno al pubblico, in contemporanea, per far conoscere ai cittadini il mondo dell’architettura.

Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ha organizzato la seconda edizione di 'Open, Studi Aperti', a cui l'Ordine Architetti di Pisa ha aderito, e che vedrà coinvolti gli studi professionali attraverso l’organizzazione di eventi, performance, dibattiti e presentazioni.

Se per gli architetti l'appuntamento rappresenta un’imperdibile occasione per mostrare in che modo l’architetto incide positivamente, con il proprio operato, nella qualità della vita dei cittadini, a questi ultimi l'iniziativa consente di toccare con mano come nasce un progetto di architettura e capire in che modo l’architetto interviene nelle trasformazioni e nel miglioramento di spazi e territori.