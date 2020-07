Torna 'Opera a Palazzo': tre appuntamenti di lirica...in giardino

A luglio torna Opera a Palazzo, la rassegna organizzata nelle passate edizioni da Palazzo Blu in collaborazione con Officina dei Transiti, con una novità rispetto al passato. Gli spettacoli infatti si terranno nel Giardino di via La Nunziatina, ‘ospitati’ nell’ambito della rassegna cinematografica 'Cinema in Giardino' che si terrà dal 13 al 19 luglio sempre a ingresso libero, organizzata dal Cineclub Arsenale di Pisa.

Sono tre gli appuntamenti, tutti gratuiti, che riproporranno l’esecuzione di opere liriche in versione ridotta: la Traviata ( 8 luglio), Elisir d’Amore (22 luglio), Cavalleria Rusticana (29 luglio). Una bella occasione per trascorrere una serata estiva all’aperto in compagnia della lirica curata da Officina dei Transiti.

Questa estate dunque, dopo un lungo periodo di chiusura, il bel Giardino in via della Nunziatina n. 11, torna ad essere restituito alla città. Nel luogo dove un tempo sorgeva il cinema Astra, oltre alla lirica il Cineclub Arsenale realizza una rassegna cinematografica gratuita di sei serate, allestendo una platea di 200 sedie, con spazi contingentati che permetteranno l'accesso a 100 spettatori.

Il programma del cinema all'aperto è un viaggio nella storia della commedia americana, iniziando però lunedì 13 luglio con una serata-evento di apertura con “The Navigator” di Buster Keaton musicato dal vivo in chiave jazz. Poi si prosegue con “Quando la moglie è in vacanza” di Billy Wilder (14 luglio), “Hollywood Party” di Blake Edwards (15 luglio), “Io e Annie” di Woody Allen (17 luglio), “Una donna in carriera” di Mike Nichols, (18 luglio) e “Il vedovo” di Dino Risi, per chiudere con un omaggio a Alberto Sordi nel centenario della nascita (19 luglio).

Il primo appuntamento della lirica, l’8 luglio, è con la Traviata di Giuseppe Verdi con il maestro Andrea Deutsch Gottfried e la regia di Fabio Midolo.

Per i tre spettacoli di Opera a Palazzo è obbligatorio prenotarsi sulla piattaforma Eventbrite.it. Per il primo appuntamento dell’8 luglio, le prenotazioni apriranno alle ore 14.30 di martedì 7 luglio. Gli spettacoli hanno inizio alle 21.15.

Per gli spettacoli di cinema l’ingresso è libero e l’inizio della proiezione è alle ore 21.30.

Tutta la rassegna, opere liriche e cinema, è resa possibile grazie al contributo di Fondazione Pisa.

Informazioni sugli spettacoli: Tel. 050.502640 - Fax: 050.20143 - arsenale@arsenalecinema.com

Per assistenza per le prenotazioni della lirica: 050 2204650