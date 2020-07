Mercoledì 22 luglio torna 'Opera a Palazzo', la rassegna organizzata in collaborazione con Officina dei Transiti, e propone L’Elisir d’Amore di Gaetano Donizetti, a cura di FuoriOpera.

Lo spettacolo si tiene all’aperto nel Giardino di via La Nunziatina n. 11 ed è il secondo di un ciclo di tre appuntamenti, gratuiti, con la lirica che termineranno mercoledì 29 luglio con La Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni.

Chi conosce la ricetta dell’Elisir d’amore? Il dottore enciclopedico chiamato Dulcamara irrompe sulla scena dichiarando di possederla e promette ogni genere di effetto : il magico elisir non solo guarisce gli spiantati, ma cura il mal d’amore.

In scena: Camilla Pomilio, Luciano Grassi, Fabio Midolo. Al pianoforte Yuka Ghoda, con la direzione musicale del maestro Andrea Gottfried, allestimento e regia di Fabio Midolo.

'Opera a Palazzo' per questa edizione è ‘ospitata’ nell’ambito della rassegna cinematografica gratuita 'Cinema in Giardino' in corso fino al 19 luglio, organizzata dal Cineclub Arsenale di Pisa.

Nel Giardino è allestita una platea di 200 sedie, con spazi contingentati che permettono l'accesso a 100 spettatori. Per gli spettacoli di Opera a Palazzo è obbligatorio prenotarsi sulla piattaforma Eventbrite.it. Per Elisir d’amore, le prenotazioni apriranno alle ore 14.30 di martedì 21 luglio. Lo spettacolo ha inizio alle 21.15.

Tutta la rassegna, opere liriche e cinema, è resa possibile grazie al contributo di Fondazione Pisa. Per assistenza per le prenotazioni della lirica: 050 2204650