Presentazione del libro "Operazione Plutone. Inchiesta sulle foibe triestine" il 13 aprile alle ore 17,00 presso la Gipsoteca di Arte antica, piazza San Paolo all'Orto 20.

Con l'autrice Claudia Cernigoi, giornalista e ricercatrice storica, sarà presente Alessandra Kersevan, coordinatrice del Gruppo di Resistenza storica ed editrice. L'incontro sarà moderato da Domenico Marino, segretario delle Sezioni comuniste Gramsci-Berlinguer per la ricostruzione del P.C.I.

Una delle tante mistificazioni diffuse in materia di "foibe" è quella che contro gli "infoibatori" non furono mai celebrati processi. In realtà all'epoca del Governo Militare Alleato, tra il 1946 e il 1949, a Trieste per questi reati furono celebrati una settantina di processi, conclusisi a volte con assoluzioni o amnistie, altre volte con condanne anche pesanti.

Sulla vicenda delle foibe si è parlato e si continua a parlare citando in modo acritico e spesso distorto documenti che in realtà non sono basati su fatti, ma solo su illazioni od opinioni, inventando clamorosamente i numeri e falsando la ricostruzione storica che è stata fatta nell'immediatezza per costruire una narrazione in cui gli alleati titini erano dei vendicativi massacratori. Una ricostruzione funzionale alla criminalizzazione del comunismo e allo sdoganamento del fascismo.

Dal libro esce una realtà storica completamente diversa dalla "narrazione" che si è imposta nell'opinione pubblica in questi anni dopo l'istituzione del Giorno del Ricordo.