La mostra 'Dall’oscurità di Gotham city alla luce letale di Eclipse' al Cinema Lanteri

Giovedì 1 febbraio, il Cinema Caffè Lanteri inaugura il 2018 con un nuovo incontro della rassegna 'Fumetti&Popcorn' dal titolo 'Dall’oscurità di Gotham City alla luce letale di Eclipse', che vedrà protagonista il lavoro autoriale del fumettista Giovanni P. Timpano. Alle 19.30 sarà inaugurata la mostra delle magnifiche ed inedite tavole originali tratte dal suo ultimo fumetto 'The Shadow/Batman' pubblicato negli Stati Uniti dalla famosa casa editrice DC Comics.

Alle 20 in Sala Cinema l’autore, moderato da Federico Guerri e Maurizio Vaccaro, ci parlerà non solo delle sue prestigiose collaborazioni con case editrici straniere, come la sopracitata DC, la Dynamite e la Image Comics, ma anche dei fumetti fino ad oggi realizzati tra cui la miniserie 'Eclipse', scritta dallo sceneggiatore televisivo Zack Kaplan e diventata fenomeno editoriale negli USA, che dallo scorso novembre è pubblicata in Italia da Panini Comics.

'The Shadow/Batman' è la storia di tre generazione di eroi, è un racconto familiare, con The Shadow, il più vecchio dei tre, quello appartenete ad un'altra generazione, che dopo tanti anni di lotta al crimine non sa più chi è; Batman, che se da una parte è il maestro di Robin, è allo stesso tempo ancora l’allievo di The Shadow; ed infine Robin, figlio di Bruce Wayne, che vive il conflitto col padre e trova in The Shadow una nuova figura autoriale, quasi un 'nonno' da cui imparare nuove cose. Sullo sfondo, due delle più grandi nemesi di 'The Shadow' e 'Batman' si alleano per muovere le fila dell’umanità in gran segreto, attraverso media, politica e finanza, spetterà ai tre eroi risolvere il mistero.

'Eclipse' invece è la serie di fantascienza ambientata in un futuro post-apocalittico non troppo lontano dove il principale nemico dell’umanità sarà la luce del sole, letale per chiunque entri in contatto con essa. La comparsa di un assassino, che se ne serve come arma per uccidere le sue vittime, darà il via a un’indagine destinata a svelare segreti indicibili.

Giovanni Timpano (Paola, 08/01/1979) è un disegnatore di fumetti e lavora prevalentemente per il mercato americano. Muove i suoi primi passi nel settore disegnando le avventure di personaggi come The Phantom (L’Uomo Mascherato in Italia), realizzando con History Channel un albo storico (Mankind) e con Discovery Channel uno sugli squali (Megalodon). Negli anni più recenti ha realizzato lunghe serie su personaggi storici dell’iconografia pulp americana. Vive e lavora a Pisa.

