Osservazioni astronomiche dal prato della rocca di San Miniato

Torri e telescopi per godere del panorama notturno di fine estate da San Miniato!

Per l'ultimo appuntamento de "i martedì del centro storico a San Miniato" di martedì 3 settembre i Musei Civici hanno organizzato una serata di osservazioni astronomiche sul prato della Rocca in collaborazione con l'Associazione Astronomica Isaac Newton di Santa Maria a Monte. L'evento inizierà alle 21 e contemporaneamente sarà aperta e visitabile anche la Torre di Federico II (biglietto di ingresso: 3,50 euro).

Per informazioni la segreteria è attiva da martedì a domenica dalle 10 alle 18: sistemamuseale@comune.san-miniato.pi.it / 348 7187978 - 0571 406293