Osvaldo e io 'Barrio Viejo' al Borderline

Dal calcio al rock. La nuova vita di Pablo Daniel Osvaldo, ex attaccante della nazionale e di diverse squadre di serie A come Roma, Juventus e Inter, arriva a Pisa: con i suoi 'Barrio Viejo' Osvaldo sarà in concerto al Borderline. Lui ed il suo gruppo infatti sono in tour dall'inizio di gennaio con varie date in Italia; la città della Torre è l'ultima tappa. La data è il 2 febbraio, inizio ore 23.