'Il Paese dei Balocchi' a Cascina

Sabato 22 settembre, Corso Matteotti, 'La stradina' e Piazza dei Caduti si coloreranno di 'blu' grazie all'iniziativa 'Il Paese dei Balocchi', un evento organizzato dall’Associazione Autismo Pisa Onlus con il contributo del Comune di Cascina. L'evento vede il contributo della Cooperativa sociale Paim.

Dalle 15 alle 20, il centro cittadino accoglierà laboratori, giochi e spazi ricreativi per bambini e adulti di ogni età. L'iniziativa si colloca all’interno della 1^ edizione del 'Premio città blu', una sorta di gara di solidarietà che vede partecipare più Comuni dell’area pisana alla raccolta fondi per il finanziamento di progetti per bambini ed adulti affetti da autismo.

La manifestazione è aperta a tutta la cittadinanza ed ha l’obiettivo di creare un momento di sensibilizzazione e gioco collettivo-inclusivo. Numerose sono le associazioni, le cooperative ed i privati che partecipano al progetto o che hanno contribuito per la sua realizzazione.

Attività:

-Laboratorio attività di arti circensi per bambini proposte dalla Cooperativa Sociale Dilettantistica Chez nous le cirque Onlus

- Laboratorio di creta occasionale per bambini ed adulti di tutte le età svolto dall’artista-scultore Dietrich Gortz

- Animazione realizzata dall’Associazione Le caramelle con giochi, attività ludiche ed intrattenimento per bambini (truccabimbi, baby dance, palloncini, marionette, spettacolo di magia, ecc.)

- Gonfiabile per bambini istallato da Caprile Gonfiabili

- Intrattenimento musicale con il coro dei bambini Armonie di Colori in Piazza dei Caduti.

- Laboratorio 'Varie forme di tessitura' promosso dalla Ass. ManiAttive

Attività gioco e spengimento di un piccolo incendio con la sez. Antincendio Boschivo - La Racchetta Cascina

- Dimostrazione di Tiro con l'Arco promossa dall' Ass. Arcieri Cascinesi

- Laboratorio di pittura e artigianato promossa da La RosAmara Aps