Si chiama Palaia Toscana Day ed è la festa dedicata all’accoglienza turistica nel territorio palaiese. L’evento è in programma per venerdi 9 agosto dalle 19:00 in Piazza del Mercato a Palaia, un ampio spazio che da anni ospita diverse manifestazioni enogastronomiche molto partecipate. Presenti le aziende vitivinicole locali, tra cui Usiglian del Vescovo, Villa Lena e Borgo di Alica che, attraverso degustazioni guidate e vendita diretta, faranno assaporare i loro vini pregiati in abbinamento alla gustosa bistecca Fiorentina, protagonista del Cooking Show presentato dal Maestro Norcino Luca Marianelli.



Come ogni anno i partecipanti saranno condotti attraverso un vero e proprio 'percorso del gusto', dove verranno svelati tutti i segreti di una perfetta cottura del piatto più famoso della cucina toscana. Per chi desidera cimentarsi nell'arte culinaria dovrà preventivamente prenotarsi (chiamando ai numeri 0571 466978 o 333 6860459) e lasciare il proprio nominativo e recapito unito al quantitativo di bistecche ordinate. Ma non è finita qui: quest'anno il menù da accompagnare con la bistecca e ai vini del territorio sarà dedicato al Tartufo, grazie alla partecipazione e alla disponibilità dell'Associazione Tartufai delle Colline Sanminiatesi, che proporrà piatti e ricette a base del famoso tubero estivo, per una serata all'insegna della qualità e della convivialità anche grazie alla preziosa collaborazione della Pubblica Assistenza di Palaia.