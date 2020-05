Palazzo Blu: una domenica di musica classica e jazz

Domenica 10 maggio è l’ultimo appuntamento con la musica classica, ascoltabile dal sito di Palazzo Blu. La rassegna ‘Musica Blu’, di musica da camera, curata da Vincenzo Maxia, propone un incontro con il pianista Sandro Ivo Bartoli che eseguirà musiche di Scarlatti, Bach e Bach-Busoni, con la celebre “Ciaccona”. Sandro Ivo Bartoli, musicista di fama internazionale, esplorerà le possibilità “migratorie”, da uno strumento all'altro, di capolavori musicali scaturiti dalle penne di Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti, e Ferruccio Busoni. Nel corso della sua lezione-concerto, il Maestro pisano farà ricorso anche a ricordi personali, legati a Pisa e a Londra, per illustrare i brani che verranno eseguiti.

L’esibizione potrà essere seguita a partire dalle ore 17 su palazzoblu.it

La rassegna ‘Musica Blu’, che ha riscosso successo e apprezzamento, ha proposto eventi di grande qualità, vere e proprie ‘conversazioni da casa’ con importanti musicisti che hanno generosamente offerto la loro partecipazione a titolo gratuito, insieme al curatore e coordinatore degli incontri Vincenzo Maxia.

Tutte le esibizioni possono essere riviste e ascoltate dalla sezione streaming nel sito di Palazzo Blu e dalla pagina You Tube.

Domenica 10 maggio (ore 11) torna anche l’appuntamento con il jazz in diretta dal sito e sulle pagine facebook di Palazzo blu e di Pisa Jazz. Ogni domenica viene proposta una lezione – concerto sulla storia del jazz, con Francesco Martinelli e i suoi musicisti, ospiti in diretta.

Gli approfondimenti culturali della settimana continuano nel sito e sui social. In particolare con il racconto, a firma di Giuseppe Meucci, della mostra ‘Pisa gli Anni ’60, il boom e il rock’, con un filmato di commento alle foto di Luciano Frassi dedicate al decennio che ha segnato lo sviluppo della città.

Per le mostre arrivano Toulouse-Lautrec e Lorenzo Mattotti. L’Arpia, una strana figura mostruosa che si nasconde nelle sale del palazzo, è al centro dell’approfondimento della collezione permanente e anche del tutorial del sabato mattina, dedicato ai bambini.

Il sito palazzoblu.it è in continuo aggiornamento durante tutta la settimana. I contenuti sono anche disponibili sui social : Facebook, Instagram, Twitter, You Tube.