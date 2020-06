Palazzo Blu aperto fino a mezzanotte per la vigilia di San Ranieri

Questa sera, 16 giugno, Palazzo Blu resta aperto fino alle 24, con ingresso libero. Una decisione presa al volo nelle ultime ore per dare l’opportunità di visitare il museo nella serata in cui solitamente sui Lungarni si svolge la Luminara di San Ranieri. Sul Palazzo verrà collocata la biancheria per l’illuminazione notturna come da tradizione per il 16 giugno, vigilia della festa di San Ranieri, patrono di Pisa.

La visita, nel rispetto delle misure di sicurezza, consente di vedere la dimora storica, l’esposizione permanente, con il ritratto di Artemisia Gentileschi ad opera di Simon Vouet, acquisito di recente e allestito nella sala dedicata ai Lomi – Gentileschi. Si può visitare anche la mostra fotografica 'Pisa Anni ’60, il boom e il rock', dall’archivio Luciano Frassi.

Il Palazzo è aperto fino a mezzanotte, l’ultimo ingresso è consentito entro le ore 23 di stasera.

Domani, per la festività di San Ranieri, Palazzo Blu sarà aperto con orario 10 – 20. Per tutto il mese di giugno l’ingresso è libero.