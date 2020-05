Palazzo Blu, doppio appuntamento con l’arte per i bambini

A partire da questa settimana raddoppiano gli appuntamenti che Palazzo Blu dedica ai bambini. Al tutorial del sabato mattina si aggiunge la rubrica ‘Ritratti ad arte’ per raccontare ai più piccoli e ai bambini della scuola primaria una singola opera d’arte vista molto da vicino. Ogni mercoledì nel sito di Palazzo Blu e sui social sarà pubblicato un video racconto su un’opera della collezione permanente o su un quadro ospitato nell’ambito delle mostre temporanee organizzate negli anni. Il tema è appunto il ritratto. Per il primo appuntamento con la rubrica andiamo alla scoperta di Gaston Modot, attore francese dipinto da Amedeo Modigliani nel 1918, un’opera esposta a Palazzo Blu nella mostra dedicata al grande pittore livornese dall’autunno 2014. Il ritratto di Modot è lo spunto per interrogarsi sul perché Modigliani dipingesse le figure con il busto, il collo e il volto allungato.

Durante la settimana proseguono gli aggiornamenti del sito che ci portano alla riscoperta della mostra ‘Dalì. Il sogno del classico’ e a rivedere i disegni che ritraggono gli scorci di Pisa e San Giuliano, eseguiti nei primi decenni dell’ottocento da Adèle Poussielgue, di famiglia francese che si era stabilita a Pisa. I disegni appartengono a una collezione acquisita da Fondazione Pisa e esposta nel 2016, nella mostra “Je vous écris de Pise”.

Per la collezione permanente sono protagonisti i vasi di alabastro della sala da pranzo. Il video tutorial di sabato 16 maggio è dedicato a Dalì.

Domenica 17 maggio torna anche la lezione – concerto Jazz, a partire dalle 11.00 in diretta dal sito e sulle pagine facebook di Palazzo blu e di Pisa Jazz. L’appuntamento con la storia del jazz, con Francesco Martinelli e i suoi musicisti, è confermato per tutto il mese di maggio.

Per i contenuti basta seguire palazzoblu.it e i social di Palazzo Blu.