Palio del Cero a Volterra

Il 2 giugno a Volterra si terrà il tradizionale Palio del Cero.

Quella di domenica sarà una gara in cui si confronteranno otto squadre rappresentanti le altrettante contrade cittadine. La disputa si svolgerà con modalità simili a quelle del tiro alla fune, con la differenza che nel mezzo è presente una macchina di legno a cui è fissato un cero.

Il 'cero' richiama la tradizione medievale, in cui spesso accadeva che la popolazione donasse ai patroni cittadini diversi ceri che venivano portati in processione per le vie della città.