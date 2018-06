'Palio del Cuoio' a Ponte a Egola

Dal 24 giugno al 1 luglio 2018 torna a Ponte a Egola il tradizionale 'Palio del Cuoio', manistestazione nata nel 1988 dall’idea dal parroco Don Gino Frediani.

Ponte a Egola è famosa per la concia della pelle anticamente lavorata con il tannino all’interno di botti di legno le quali venivano spostate sui piazzali delle concerie facendole rotolare su se stesse. Da qui ha avuto spunto ed origine il 'Palio del Cuoio'.

La festa ha una durata di 7/8 giorni e si svolge solitamente tra l'ultima settimana di giugno e la prima di luglio in Piazza Guido Rossa a Ponte a Egola, si apre con la sfilata dei Rioni e continua con varie attività e spettacoli serali, concludendosi la domenica successiva con la 'Corsa dei Caratelli'.

Durante le serate non mancherà lo stand gastronomico in via Toniolo.