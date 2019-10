Palio del papero a Balconevisi

Balconevisi, nel comune di San Miniato, il 12 e 13 ottobre sarà il palcoscenico del Palio del Papero, la sfida che ogni anno mette a confronto le quatto contrade del paese.

La gara si svolge come una staffetta con i paperi che devono percorrere in tutto 150 metri sotto l'incitamento dei contradaioli che non li possono assolutamente toccare.

Da non perdere il dj set di Roberto Maioli.