Arriva sabato prossimo 24 marzo a Pisa il grande appuntamento con il 'Panini Tour Up! 2018'. La grande iniziativa promozionale per il lancio della collezione 'Calciatori 2017-2018' dà appuntamento ai fan delle figurine presso la filiale di Banca CR Firenze di Corso Italia, 2 (ore 10.30-18).

Il tour Panini, con la partnership del Gruppo bancario, riunirà collezionisti piccoli e grandi, che potranno misurarsi con i giochi a premio delle 'Figuriniadi', mentre coloro che avranno completato l'album potranno ricevere il timbro ufficiale.

Per partecipare a questi eventi sarà possibile registrarsi online per garantirsi l’accesso oppure direttamente presso la filiale interessata dal Tour fino ad esaurimento disponibilità. Sarà possibile seguire le varie tappe del 'Panini Tour Up! 2018' sul sito internet, la pagina Facebook 'Calciatori Panini', il canale YouTube della collezione, oltre al feed Twitter ed al profilo Instagram 'Figurine Panini'. Il tour toccherà 30 città in tutta la penisola, per un totale di 42 giornate evento, e si concluderà all'inizio di aprile.