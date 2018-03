Paolo Ruffini con 'Io? Doppio! Up&Down' al Teatro Verdi

Sabato 24 marzo Paolo Ruffini sarà in scena al Teatro Verdi di Pisa con 'Io? Doppio! Up&Down', un coinvolgente happening comico in cui il poliedrico artista labronico dimostra il suo talento nel cogliere frammenti di umanità e a filtrarli attraverso ironia e battute irriverenti. Si parte dal pubblico, dall’umore che c'è in sala, e si sviluppa una varietà che lascia spazio a momenti di riflessione, ma sempre con l'approccio all'insegna della leggerezza.

Naturalmente non mancheranno proiezioni e doppiaggi di spezzoni di film in vernacolo livornese, il format stra-cult che lo ha reso celebre, e che da quindici anni replica nei teatri di tutta Italia. Ma in questa particolare versione dello spettacolo ci sono anche le incursioni degli attori della compagnia Mayor Von Frinzius che portano in scena la propria autenticità, e una comicità che non risparmia niente e nessuno.