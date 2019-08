'Il parco dell stelle'

La notte di San Lorenzo in battello sul lago di MassaciuccoliIn ogni ambiente naturale esistono delle aree non disturbate dalle luci artificiali in cui le persone possono riscoprire l’integrità del cielo con le sue migliaia di stelle.

Il Parco Regionale Migliarino San RossoreMassaciuccoli aderisce sin dal 1996 al progetto 'Parchi delle Stelle', in cui si promuove l'osservazione della volta celeste nelle aree naturali per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’inquinamento luminoso e del risparmio energetico.

Nell’ambito di questa iniziativa l’Oasi Lipu Massaciuccoli, in collaborazione con il Parco, organizza la XXIV edizione del festival 'Il Parco delle stelle' nel suggestivo scenario naturale del Lago di Massaciuccoli.&Sabato 10 e domenica 11 agosto.

La serata sarà ad ingresso libero con una serie di spettacoli, performances ed esposizioni artistiche che si susseguiranno sulla piazza del Porto di Massaciuccoli. Ci saranno stand gastronomici dove poter mangiare con una piccola offerta e la possibilità, su prenotazione, di effettuare escursioni notturne in battello per osservare le stelle.

Per informazioni e prenotazioni: Oasi Lipu Massaciuccoli Riserva Naturale del Chiarone, 0584975567, www.oasilipumassaciuccoli.org, oasi.massaciuccoli@lipu.it.

Programma

Ore 18.30 - Visite guidate a piedi nella Riserva Naturale del Chiarone e all'area archeologica “Massaciuccoli Romana”

Ore 20.30 - Cena a base di prodotti locali e piatti tipici del Parco. Ore 21 - Concerto di “Almenda”, trio di musica latina e flamenco (10 agosto) e 'Ton Ramos Trio', formazione di musica brasiliana (11 agosto).

Ore 22.30 - Gita in battello sul lago e sosta presso il giardino d’epoca di Villa Ginori per osservare le stelle cadenti ed esplorare la volta celeste con la guida di AstroVersilia e del Gruppo Astronomico Viareggio. Prenotazione obbligatoria. Lunedì 12 agosto si terrà “Arte in Volo”, la magica serata a conclusione del festival, dedicata al connubio tra arte e natura.