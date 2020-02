- Parlamentari = + democrazia?

L'ANPI e l'Associazione Mazziniana promuovono un incontro pubblico sul Referendum Costituzionale, giovedì 27 febbraio alle 17:30 presso la Domus Mazziniana.

Il 29 marzo 2020 gli italiani saranno chiamati a votare sul disegno di revisione costituzionale approvato dal Parlamento nel 2019 con cui viene ridotto il numero dei parlamentari: 400 deputati anziché 630, 200 senatori al posto degli attuali 315. Viene inoltre modificata la previsione relativa ai senatori a vita (non potranno mai superare il numero di cinque, esclusi gli ex Presidenti della Repubblica).

Si tratta di una riforma che avrà effetti significativi sugli assetti politici del paese, ma di cui si parla pochissimo.Per farlo abbiamo scelto di partire dal lavoro del prof. Emanuele Rossi (professore ordinario di Diritto costituzionale alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa) Meno parlamentari, più democrazia? Significato e conseguenze della riforma costituzionale che analizza, in maniera scientifica, perché e come si è arrivati ad approvare questo taglio; quali conseguenze avrà sui costi della politica, sul sistema elettorale come su quello dei partiti, sull’organizzazione del Parlamento; come inciderà la riforma sulla rappresentanza politica e tanti altri aspetti.

All'incontro oltre ad Emanuele Rossi parteciperanno alcuni degli studiosi che hanno contribuito a realizzare il volume (Paolo Addis, Edoardo Bressanelli, Giacomo Delledonne, Andrea Marchetti Fabio Pacini).