A 'Parlando di libri' incontro con Emiliano Sarti

Ancora un appuntamento con 'Parlando di libri', il ciclo di incontri pomeridiani che fino al prossimo novembre animeranno il Foyer del Verdi. Il 27 marzo alle ore 18 martedì pomeriggio è in programma la presentazione di 'Ma il mio mistero è chiuso in me. Vita e opere di Giacomo Puccini' di Emiliano Sarti, edito da dreamBook.

Rispetto alla prima edizione, il libro vede l’aggiunta di un intero nuovo capitolo sul Puccini più sconosciuto, dove l’autore ne prende in esame i lavori minori, e di alcune lettere che rendono più chiari certi snodi della biografia; vi sono inoltre delle modifiche all’interpretazione di alcuni episodi sulla base delle recenti acquisizioni della critica e degli studiosi, in primis di Gabriella Biagi Ravenni e Dieter Shikling.

Emiliano Sarti è un professore di origini versiliesi, la cui passione per la musica di Puccini lo ha spinto, nel corso degli anni, ad approfondirne la personalità e l’opera. Ha pubblicato: 'Amore e morte' nella lirica greca; 'Carpe diem. Pagine di poesia latina'; 'L’eco della pia campana'. 'Vita e opere di Alfredo Catalani'; 'antologia tematica di lirici greci'; 'L’eroe e il suo destino' ('Aiace' – 'Edipo re' – 'Filottete'); un commento all’'Edipo' a 'Colono' e all’'Elettra' di Sofocle e altri saggi di letteratura greca e storia romana.

A conversare con Emiliano Sarti di questo suo libro pucciniano saranno il direttore artistico delle attività musicali del Verdi, Stefano Vizioli, e Stefano Mecenate, giornalista e critico musicale, qui anche nelle vesti di editore giacché è a lui che si deve la dreamBook.

L’ingresso è libero. Per info: 050941111; www.teatrodipisa.pi.it.