'Parole in sede': Incontro con la Fiab

Per il secondo appuntamento dell'anno con 'Parole in sede' la Fiab di Pisa ha organizzato una serata dedicata ancora alla Legge quadro sulla mobilità ciclistica che andrà in vigore il prossimo 15 febbraio.

Il tema di questa serata sarà la cosiddetta intermodalità, ovvero la possibilità di usare per spostarsi la bici e il treno, il bus e anche il battello.

Venerdì 16 febbraio alle ore 21, interverranno: Antonino Traina della Direzione Tecnica di Trenitalia; Andrea Zavanella, presidente CCT Nord;Giovandomenico Caridi, amministratore unico Navicelli s.p.a. e Massimo Gaspardo Moro del consiglio nazionale Fiab onlus. L’incontro è aperto a tutti.