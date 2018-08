Solidarietà: torna la nazionale dj per la partita del cuore in sostegno al piccolo Christian

„Anche quest'anno torna la partita del cuore, una serata di calcio-spettacolo per aiutare il piccolo Christian, il bambino di Pontedera affetto dalla grave e rara malattia chiamata 'Cdkl5'.

Alle ore 18 agli impianti sportivi di Calci scenderà in campo la Nazionale Italiana dj che sfiderà la squadra composta dagli 'Amici di Christian'. La serata sarà allietata anche dall'evento musicale live della Nazionale Dj che inizierà alle ore 22. Porte aperte dalle ore 17.

E' possibile fare una donazione libera tramite bonifico bancario sul conto intestato a Barbara Zanoni (madre del piccolo Christian), codice IBAN: IT30P0637070921000010000049.

Sponsor ed attività commerciali che vogliano partecipare, mettendo ad esempio i raccoglitori di offerte, possono rivolgersi al negozio Tifo Pisa di Fornacette, contattando Giacomo di Sacco e Fabio Grasci Puccini (3312176440). Le offerte saranno poi ritirate da loro ed unite ai fondi raccolti.

“