'Le Vecchie Glorie Neroazzurre' tornano in campo in ricordo di Romeo

Sabato 19 maggio sarà un giorno importante per ricordare il presidentissimo Romeo Anconetani con la seconda edizione de 'Le Vecchie Glorie Neroazzurre' che torneranno presso i campi sportivi di Via Livornese a Porta a Mare gestito dalla società Pisa Ovest.

Una visita per ritrovarsi organizzata dall'ex nerazzurro Stefano Garuti e da Michele Ammannati che ha avuto un grande successo lo scorso anno e che la società Pisa Ovest ha voluto inserire nei suoi appuntamenti.

Il ritrovo è previsto per le ore 12,30, mentre alle ore 13,30 ci sarà il pranzo con le Vecchie Glorie. Alle ore 16 tutti in campo con la partita tra le Vecchie Glorie e una rappresentativa del Pisa Ovest.

Hanno aderito al momento Mannini, Larsen, Secondini, Vianello, Garuti, Mariani, Sorbi, Occhipinti, Birigozzi, Casale, Gozzi, Todesco, Ipsaro e Masi. L'allenatore Luca Giannini e il medico storico del Pisa Sporting Club il Dott. Ciuti.

Molti altri ex nerazzurri sono stati contattati e l'organizzazione è in attesa di una risposta.

Per chi intendesse partecipare al pranzo può prenotare chiamando Tiziana cell. 3382077250.