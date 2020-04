Pasqua a Palazzo Blu con 'Diario di un decennio'

Wassily Kandinsky, Orazio Riminaldi e Cecco di Pietro, sono i protagonisti del nuovo appuntamento con il ‘Diario di un decennio’, l’iniziativa di Palazzo Blu per rivivere le grandi mostre realizzate e riscoprire gli aspetti meno conosciuti della Collezione Permanente con racconti, filmati, foto e approfondimenti nuovi disponibili nel sito e sui social.

Nel weekend di Pasqua sarà protagonista la mostra ‘Wassily Kandinsky, dalla Russia all’Europa’, aperta il 13 ottobre 2012, che ha portato a Pisa cinquanta opere dal Museo di Stato di San Pietroburgo e da altri musei russi, ripercorrendo gli anni dal 1901 al 1922, nella carriera artistica del grande maestro dell’Astrattismo.

Spazio anche alla collezione permanente con approfondimenti audio e immagini delle opere di Orazio Riminaldi, pittore pisano attivo nel primo ‘600, che aveva incontrato fortuna a Roma. Andremo alla scoperta di due opere strettamente legate a Pisa, il ritratto di Curzio Ceoli, Operaio della Primaziale Pisana tra il 1617 e il 1635 e committente dell’Assunta, l’altra opera di Riminaldi, il bozzetto destinato a ornare la parte centrale della cupola della Cattedrale.

Sempre dalla collezione permanente arriva il Polittico di Agnano di Cecco di Pietro, dipinto dal pittore tardo trecentesco per l’altare della chiesa olivetana di San Gerolamo ad Agnano. Ha una storia particolare, legata alla famiglia Tobler che ne era proprietaria e ne commissionò una copia. Il racconto e i dettagli su palazzoblu.it.

Proseguono anche gli appuntamenti con le “Conversazioni in Jazz”: un nuovo format in live streaming a tema storico musicale che viene trasmesso ogni domenica mattina alle 11:00. Domenica 12 aprile la diretta streaming sarà dal sito di Palazzo Blu e in contemporanea sulle pagine facebook di Pisa Jazz, Palazzo Blu e Music Pool. Musica e parole intorno alla storia del jazz con Francesco Martinelli e musicisti ospiti, in live streaming dalle loro abitazioni, con la possibilità per il pubblico di interagire e fare domande.

Continua l’impegno di Palazzo Blu, grazie alla collaborazione di Kinzica e della Fondazione Pisa, per intrattenere il pubblico in questi giorni di permanenza a casa. È sempre aperta una finestra virtuale per non perdere la buona abitudine di coltivare la propria cultura. Gli aggiornamenti saranno continui e riguarderanno le grandi mostre, le mostre grafiche e di taglio scientifico-tecnologico, le opere della collezione permanente e la dimora nobiliare.