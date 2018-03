Pasqua e Pasquetta: gli appuntamenti a Pisa e provincia

Sarà un weekend lungo quello che dal sabato 31 marzo 'si trascinerà' fino al lunedì di Pasquetta, 2 aprile.

Un'occasione per trascorrere giornate in compagnia di amici e parenti.

Ecco qualche spunto per voi...

Tre notti di relax, per una Pasqua indimenticabile, a San Giuliano Terme, nell'hotel Bagni di Pisa, un luogo magico, che ha ospitato re, regine e grandi artisti, con la sua sorgente naturale, le sue terme storiche e la natural spa.

Per il pranzo di Pasqua, il ristorante Squisitia di Pisa ha organizzato un pranzo a base di deliziosi prodotti gatronomici.

In via Aurelia Nord vi aspettano antipasti, primi e secondi, per concludere con la tradizionale colomba farcita con una squisita crema chantilly e cioccolato. Previsto un menù per bambini.