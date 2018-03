Pasqua e Pasquetta a Vicopisano

Aperto alle visite guidate, grazie al Gruppo Culturale Ippolito Rosellini, il Complesso della Rocca del Brunelleschi che comprende Palazzo Pretorio, la Rocca appunto, l'esposizione permanente dei reperti di San Michele alla Verruca, le carceri vicariali e l'archivio storico: sabato dalle 15.30 alle 19.00, per Pasqua e per Pasquetta dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00. Il costo per visitare l'intero complesso è di 7 euro, biglietto intero, e di 5 euro il biglietto ridotto che si applica ai gruppi non inferiori alle dieci persone e ai ragazzi dai 10 ai 14 anni. I bambini al di sotto dei 10 anni e gli accompagnatori dei gruppi entrano gratis.

Per informazioni: www.vicopisanoturismo.it, grupporosellini@yahoo.it.



Una visita alla Rocca può essere anche l'occasione per una visita alla mostra allestita nelle sale di Palazzo Pretorio, a cura dell'associazione 'Non c'è futuro senza memoria'. L'esposizione storico-documentaria, inaugurata il 24 marzo in occasione della due giorni promossa dall'amministrazione comunale 'Brunelleschi a Vicopisano' e delle Giornate FAI 2018, ripercorre i momenti fondamentali del progetto di prosciugamento del Lago di Bientina. Al suo interno sono, infatti, esposti pregevoli documenti cartografici originali provenienti dagli Archivi dell'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, del Genio Civile di Pisa, della Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze e dell'Istituto Salvemini di Firenze e, tra gli altri, il modello originale della Botte di San Giovanni alla Vena, recentemente scoperto. La mostra intende documentare l'operato di Alessandro Manetti nel contesto politico e amministrativo della Toscana lorenese. Particolarmente significativa la sezione dedicata ai modelli di architettura di cui, il principale è riferibile alla fabbrica delle Cateratte della Botte di San Giovanni alla Vena. Una mostra davvero unica, da non perdere. Biglietto d'ingresso 3 euro.

La mostra resterà aperta fino a domenica 8 aprile 2018 con i seguenti orari: il pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00, il venerdì, il sabato e la domenica anche al mattino dalle 10.00 alle 12.00. Il lunedi sarà chiusa con eccezione del lunedì di Pasquetta quando sarà aperta, di pomeriggio. Per informazioni, visite guidate e visite di gruppi contattare il seguente numero: 338/7336529.



Pasqua e Pasquetta sono anche giornate ideali per camminare, magari sui bellissimi sentieri dei Monti Pisani (la mappa, in attesa di quella nuova che sarà presentata tra pochi giorni, si trova anche online: www.mappadeimontipisani.org) in attesa dell'arrivo della Festa Dèi Camminanti a Vicopisano (prevista dal 13 al 15 aprile). Così per Pasquetta il Circolo L'Ortaccio di Vicopisano segnala una proposta di camminata curata dall'Associazione Dèi Camminanti. Il ritrovo è per la mattina, dalle 9.00 alle 9. 30 al Circolo dove è previsto anche il rientro nel pomeriggio, alle 15.30, accompagnato da merenda e balli con musica folk di Nina delle Fragole!

Per informazioni: www.camminanti.it/ pasquetta2018.