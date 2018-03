Pasquetta con le asinelle Pippa e Lulù

Il giorno di Pasquetta Montagne di Legami ha organizzato un evento in cui le protagoniste saranno le asinelle Pippa e Lulù. La partenza è alle ore 9.30 presso dall'asineria 'Il Paese dei Balocchi' di Marciana di Cascina.

Lungo un percorso nella campagna fiorita, l'antica via Francigena, le suggestive Pievi Romaniche e i pittoreschi borghi della Piana dell'Arno e dei Monti Pisani.

L'Itinerario è adatto a famiglie con bambini sopra i 7 anni. Il costo dell'iniziativa è di costo: 15 euro, gratis per i bambini se accompagnati dai genitori (in caso contrario 5 euro).

Sono previste soste e visite in luoghi di interesse, pranzo al sacco a cura dei partecipanti, e merenda finale all'arrivo in asineria. Per info e prenotazione (obbligatoria) entro il 26 marzo alle ore 13: 3284671577; 3337119472; info@montagnedilega mi.com.